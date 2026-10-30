Aamal Company QSC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aamal Company QSC gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Aamal Company QSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 QAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 QAR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 494,2 Millionen QAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 492,6 Millionen QAR.

Redaktion finanzen.at