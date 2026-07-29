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29.07.2026 06:31:29
Aamal Company QSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aamal Company QSC hat am 26.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,02 QAR. Im Vorjahresquartal hatte Aamal Company QSC ebenfalls ein EPS von 0,020 QAR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 585,5 Millionen QAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 489,8 Millionen QAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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