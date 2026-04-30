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30.04.2026 06:31:29
Aanchal Ispat stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aanchal Ispat hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,260 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 383,7 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 346,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,13 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Aanchal Ispat -6,430 INR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Aanchal Ispat 987,63 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,51 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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