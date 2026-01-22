|
Aanchal Ispat: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Aanchal Ispat hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Aanchal Ispat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,55 Prozent auf 194,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 338,0 Millionen INR gelegen.
