Aaon Inc. Announces Rise In Q2 Income

(RTTNews) - Aaon Inc. (AAON) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $56.66 million, or $0.68 per share. This compares with $15.49 million, or $0.19 per share, last year.

Excluding items, Aaon Inc. reported adjusted earnings of $57.65 million or $0.69 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 101.2% to $626.98 million from $311.57 million last year.

Aaon Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $56.66 Mln. vs. $15.49 Mln. last year. -EPS: $0.68 vs. $0.19 last year. -Revenue: $626.98 Mln vs. $311.57 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: 55 % To 60 %