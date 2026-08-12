AAON präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AAON lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AAON 0,190 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat AAON 627,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 101,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 311,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at