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11.11.2026 06:31:29
AAON stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AAON ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AAON die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte AAON 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 84,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 707,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 384,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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