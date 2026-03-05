AAON veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AAON hat am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AAON noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AAON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 424,2 Millionen USD im Vergleich zu 297,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,29 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat AAON im vergangenen Geschäftsjahr 1,44 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AAON 1,20 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,41 USD und einem Umsatz von 1,39 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at