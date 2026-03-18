aap Implantate Aktie
WKN: 506660 / ISIN: DE0005066609
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18.03.2026 06:30:00
aap Implantate AG: BaFin setzt Geldbuße fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 3. März 2026 eine Geldbuße in Höhe von 158.000 Euro gegen die aap Implantate AG festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen eine Pflicht des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen. Die aap Implantate AG hatte nicht mittels Hinweisbekanntmachung darüber informiert, ab welchem Zeitpunkt und unter welcher Internetadresse der Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024 öffentlich zugänglich war.Weiter zum vollständigen Artikel bei BaFin
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