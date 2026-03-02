|
AAPICO Hitech gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AAPICO Hitech stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 THB je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat AAPICO Hitech im vergangenen Quartal 6,40 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AAPICO Hitech 6,17 Milliarden THB umsetzen können.
AAPICO Hitech hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,18 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,15 THB je Aktie gewesen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat AAPICO Hitech mit einem Umsatz von insgesamt 25,78 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,59 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um -3,04 Prozent verringert.
