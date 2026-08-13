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13.08.2026 06:31:29
AAPICO Hitech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
AAPICO Hitech veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,58 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AAPICO Hitech 0,320 THB je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,64 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Milliarden THB in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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