AAPICO Hitech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AAPICO Hitech hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,32 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AAPICO Hitech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,40 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,17 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

AAPICO Hitech hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,18 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,15 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 25,78 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 26,59 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

