AAPICO Hitech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AAPICO Hitech hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,74 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AAPICO Hitech 0,630 THB je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat AAPICO Hitech mit einem Umsatz von insgesamt 6,99 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,12 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 14,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at