AAPICO Hitech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AAPICO Hitech äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 THB. Im Vorjahresviertel hatte AAPICO Hitech 0,320 THB je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 6,64 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at