AAR hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AAR präsentierte in der am 06.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 795,3 Millionen USD – ein Plus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AAR 686,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at