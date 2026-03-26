AAR informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AAR lud am 24.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,61 Prozent auf 845,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 678,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at