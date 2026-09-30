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30.09.2026 06:31:29
AAR präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AAR hat am 28.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 918,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 739,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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