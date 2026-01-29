|
Aar Shyam India Investment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Aar Shyam India Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,18 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aar Shyam India Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 84,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
