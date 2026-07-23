AAR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AAR hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 928,0 Millionen USD – ein Plus von 23,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AAR 754,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,31 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte AAR einen Umsatz von 2,78 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at