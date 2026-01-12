AAR Aktie

AAR

WKN: 862821 / ISIN: US0003611052

12.01.2026 19:11:42

AAR Stock Up 43% in One Year as Insider Sells 23,621 Shares After Option Exercise

On Friday, Christopher Jessup, a senior vice president of AAR Corp. (NYSE:AIR), executed a direct sale of 23,621 shares othrough open-market transactions following an option exercise, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($97.05); post-transaction value based on Friday market close ($97.03).* 1-year price change calculated using Monday as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu AAR Corp.

