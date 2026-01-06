AAR Aktie

AAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862821 / ISIN: US0003611052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 23:24:55

AAR Swings To Q2 Profit

(RTTNews) - AAR CORP. (AIR) Tuesday reported second-quarter net income of $34.6 million, or $0.90 per share, compared to a net loss of $30.6 million, or $0.87 per share.

The prior year quarter included after-tax charges of $57.1 million associated with the FCPA settlement and related costs.

Adjusted earnings per share in the second quarter of ?scal year 2026 were $1.18 compared to $0.90 in the second quarter of the prior year.

Consolidated second-quarter sales increased 16% to $795.3 million, compared to $686.1 million in the same quarter last year.

Sales to commercial customers increased 13%, or $66.2 million, primarily due to double-digit growth across new parts Distribution within the Company's Parts Supply segment. Sales to government customers increased 23% over the same period last year, primarily due to increased order volume for new parts Distribution activities. Sales to commercial customers were 71% of consolidated sales, compared to 73% in the prior year quarter.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AAR Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu AAR Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AAR Corp. 78,15 2,69% AAR Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen