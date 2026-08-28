Aardvark 2 Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aardvark 2 Capital präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Aardvark 2 Capital ebenfalls 0,050 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at