Aardvark 2 Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aardvark 2 Capital hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at