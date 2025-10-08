Aardvark Therapeutics Aktie

Aardvark Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US0029421007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.10.2025 14:40:01

Aardvark Announces Expansion Of Phase 3 HERO Trial Of ARD-101

(RTTNews) - Aardvark Therapeutics (AARD) announced alignment with the FDA on a protocol amendment to the Phase 3 HERO trial of ARD-101 for the treatment of hyperphagia associated with Prader-Willi Syndrome. The protocol amendment changes the minimum age of eligibility to participate in the trial from 13 to 10 years old. The company targets topline data readout for this potentially pivotal trial in the third quarter of 2026.

"Expansion of the Phase 3 HERO trial to include children 10 years of age and older will allow us to reach a larger segment of the PWS patient population to potentially serve more patients in need," said Tien Lee, Founder and CEO of Aardvark.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aardvark Therapeutics Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Aardvark Therapeutics Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aardvark Therapeutics Inc Registered Shs 17,41 2,11% Aardvark Therapeutics Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX mit leichtem Plus -- DAX rückt deutlicher ins Plus vor -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch etwasnach oben. Unter DAX-Anlegern wird die Stimmung im Verlauf optimistischer. In Fernost dominierten zur Wochenmitte die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen