Aardvark Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aardvark Therapeutics präsentierte am 23.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,930 USD. Im Vorjahr waren -0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at