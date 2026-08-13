Aardvark Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aardvark Therapeutics äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Aardvark Therapeutics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,66 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,660 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at