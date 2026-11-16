Aardvark Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aardvark Therapeutics hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at