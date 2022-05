Aareal Bank-Aktie deutlich höher: Advent und Centerbridge bei Übernahme fast am Ziel

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge sind bei der geplanten Übernahme der Aareal Bank kurz vor Fristablauf so gut wie am Ziel.

Bis Montagabend kamen die Investmentgesellschaften laut einer Mitteilung vom Dienstag auf eine Annahmequote von 59,66 Prozent der Stimmrechte an dem Immobilienfinanzierer aus Wiesbaden. Die Annahmefrist läuft an diesem Dienstag um Mitternacht aus. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 60 Prozent. Advent und Centerbridge bieten 33 Euro je Aareal Bank -Aktie, worin die Dividende von 1,60 Euro enthalten ist. Am Montag liegt die Aareal Bank-Aktie auf XETRA zeitweise mit 3,08 Prozent im Plus bei 32,16 Euro.

Nachdem ein Übernahmeversuch Anfang des Jahres am Widerstand von Großaktionären gescheitert war, hatten die Finanzinvestoren zusammen mit dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB im April ein neues Angebot vorgelegt. Dabei sicherten sie sich die Unterstützung der zuvor noch widerspenstigen Großaktionäre. So liegen den Bietern nach eigenen Angaben unwiderrufliche Zusagen der Aktionäre Petrus Advisers, Talomon, Teleios und Vesa vor, die circa 37 Prozent der Anteile halten.

/mis/stw/eas

WIESBADEN (dpa-AFX)