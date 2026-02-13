Aarey Drugs Pharmaceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aarey Drugs Pharmaceuticals hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,20 INR gegenüber 0,260 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 964,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at