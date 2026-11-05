Helvetia Baloise Aktie

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WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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05.11.2026 08:20:05

Aargauische Kantonalbank verpflichtet den CEO der Baloise Bank

Thomas Schöb wird ab Juni 2027 die AKB führen. (Bild: zVg)

Thomas Schöb, CEO der Baloise Bank, wird im Juni 2027 Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank werden. Für ihn spricht die breite Führungserfahrung – und die Verwurzelung im Kanton.

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