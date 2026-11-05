Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
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05.11.2026 08:20:05
Aargauische Kantonalbank verpflichtet den CEO der Baloise Bank
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Thomas Schöb, CEO der Baloise Bank, wird im Juni 2027 Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank werden. Für ihn spricht die breite Führungserfahrung – und die Verwurzelung im Kanton.
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