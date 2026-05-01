Aaron Rents: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aaron Rents präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,830 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 742,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at