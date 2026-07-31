Aaron Rents präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aaron Rents hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,950 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aaron Rents im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 719,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 604,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at