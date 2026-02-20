Aaron Rents verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aaron Rents ließ sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aaron Rents die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 574,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 623,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,59 USD, nach 4,53 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,41 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at