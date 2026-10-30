Aaron Rents: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aaron Rents hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Aaron Rents 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 725,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 595,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at