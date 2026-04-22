MBX Biosciences Aktie
WKN DE: A40BRQ / ISIN: US55287L1017
|
22.04.2026 16:40:04
Aaron Wealth Makes a Big Bet on MBX Biosciences With a 1.1 Million Share Purchase
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 21, 2026, Aaron Wealth Advisors LLC bought 1,098,176 shares of MBX Biosciences (NASDAQ:MBX) during the first quarter. The estimated value of the trade was $37.35 million, based on the average closing price during the quarter. The quarter-end value of the position rose by $32.66 million, a figure that incorporates both the net purchase and changes in the share price.MBX Biosciences is a clinical-stage biotechnology company focused on advancing novel peptide therapeutics for complex endocrine and metabolic conditions. The company leverages expertise in precision peptide engineering to address unmet medical needs, with a strategic emphasis on differentiated, long-acting therapies. Its pipeline and specialized approach position it to compete in high-value orphan and specialty disease markets.Aaron Wealth Advisors expanded its MBX Biosciences position from 70,000 shares at the end of 2025 to 1,168,176 shares during the first quarter of 2026. Unfortunately for the fund, the stock has only gained about 7% this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MBX Biosciences Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu MBX Biosciences Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,40
|-1,47%
|A-1 Limited Registered Shs
|11,41
|-5,00%
|MBX Biosciences Inc Registered Shs
|33,50
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.