MBX Biosciences Aktie

MBX Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40BRQ / ISIN: US55287L1017

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22.04.2026 16:40:04

Aaron Wealth Makes a Big Bet on MBX Biosciences With a 1.1 Million Share Purchase

According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 21, 2026, Aaron Wealth Advisors LLC bought 1,098,176 shares of MBX Biosciences (NASDAQ:MBX) during the first quarter. The estimated value of the trade was $37.35 million, based on the average closing price during the quarter. The quarter-end value of the position rose by $32.66 million, a figure that incorporates both the net purchase and changes in the share price.MBX Biosciences is a clinical-stage biotechnology company focused on advancing novel peptide therapeutics for complex endocrine and metabolic conditions. The company leverages expertise in precision peptide engineering to address unmet medical needs, with a strategic emphasis on differentiated, long-acting therapies. Its pipeline and specialized approach position it to compete in high-value orphan and specialty disease markets.Aaron Wealth Advisors expanded its MBX Biosciences position from 70,000 shares at the end of 2025 to 1,168,176 shares during the first quarter of 2026. Unfortunately for the fund, the stock has only gained about 7% this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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1&1 AG 23,40 -1,47% 1&1 AG
A-1 Limited Registered Shs 11,41 -5,00% A-1 Limited Registered Shs
MBX Biosciences Inc Registered Shs 33,50 -0,24% MBX Biosciences Inc Registered Shs

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