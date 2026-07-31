Aarons: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aarons äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aarons 0,950 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aarons in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 719,7 Millionen USD im Vergleich zu 604,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at