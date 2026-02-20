|
20.02.2026 06:31:28
Aarons hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Aarons hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 1,00 USD. Im letzten Jahr hatte Aarons einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,82 Prozent auf 574,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 623,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,59 USD. Im Vorjahr waren 4,53 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Aarons im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,41 Milliarden USD im Vergleich zu 2,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
