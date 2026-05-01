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01.05.2026 06:31:29
Aarons hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Aarons hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte Aarons 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,56 Prozent auf 742,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 684,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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