Aarons: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aarons ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aarons die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 725,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 595,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at