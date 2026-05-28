Aartech Solonics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aartech Solonics hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 INR gegenüber -0,510 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 105,5 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 174,7 Millionen INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Aartech Solonics ein EPS von 0,870 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 408,84 Millionen INR, während im Vorjahr 363,52 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at