Aarti Drugs hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aarti Drugs präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 4,44 INR gegenüber 4,06 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Aarti Drugs 6,02 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

