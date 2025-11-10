Aarti Drugs: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aarti Drugs hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,95 INR gegenüber 3,83 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Aarti Drugs im vergangenen Quartal 6,53 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aarti Drugs 5,98 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at