Aarti Drugs: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aarti Drugs hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,49 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,91 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Aarti Drugs im vergangenen Quartal 7,03 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aarti Drugs 5,91 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at