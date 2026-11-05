Aarti Drugs stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aarti Drugs äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 9,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aarti Drugs 4,95 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aarti Drugs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,26 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at