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02.11.2026 06:31:29
Aarti Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aarti Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 4,65 INR gegenüber 2,91 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 74,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,00 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,68 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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