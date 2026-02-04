Aarti Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aarti Industries hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,67 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Aarti Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,19 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

