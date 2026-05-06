Aarti Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aarti Industries hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,79 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aarti Industries ein EPS von 2,64 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 22,06 Milliarden INR gegenüber 19,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 11,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,13 INR je Aktie generiert.

Aarti Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 82,86 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 72,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at