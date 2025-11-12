Aarti Pharmalabs präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aarti Pharmalabs präsentierte am 09.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 3,08 INR. Im letzten Jahr hatte Aarti Pharmalabs einen Gewinn von 6,03 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,18 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at