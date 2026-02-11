|
Aarti Pharmalabs: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Aarti Pharmalabs hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 4,32 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,38 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
