Aarti Pharmalabs: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aarti Pharmalabs präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,74 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,75 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,83 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 19,27 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,06 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 18,19 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 12,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at